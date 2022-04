Darfur-Prozess in Den Haag gestartet

Den Haag. Im ersten Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zu Kriegsverbrechen in der sudanesischen Region Darfur hat der angeklagte Exmilizenchef alle Vorwürfe zurückgewiesen. »Ich bin unschuldig in allen Anklagepunkten«, sagte Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman beim Prozessauftakt am Dienstag in Den Haag. Fast 20 Jahre nach den Massakern in Darfur muss der auch als Ali Kuscheib bekannte 72jährige sich wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit in 31 Fällen verantworten. Der Anklage zufolge war er einer der bedeutendsten Anführer der berüchtigten »Dschandschawid-Reitermiliz«, die von 2003 bis 2006 für die Ermordung von etwa 300.000 Menschen in der Darfur-Region verantwortlich gemacht wird. (dpa/jW)