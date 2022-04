In Osteuropa neue NATO-»Battlegroups«

Brüssel. Die NATO militarisiert ihre sogenannte Ostflanke weiter. Wie eine Sprecherin des Kriegsbündnisses der dpa bestätigte, haben die vier neuen multinationalen Gefechtsverbände in Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der Slowakei die erste Stufe der Einsatzbereitschaft erreicht. Ihr Aufbau wurde erst vor einigen Wochen angekündigt. Zur genauen Zusammenstellung und Größe der sogenannten Battlegroups äußerte sich die NATO zunächst nicht. Bislang hatte die NATO nur in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie in Polen dauerhaft multinationale Verbände stationiert. (dpa/jW)