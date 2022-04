Hungerkrise in Westafrika immer dramatischer

Kapstadt. Westafrika steht kurz vor der schlimmsten Hungerkrise seit zehn Jahren. Das teilten elf internationale Hilfsorganisationen am Dienstag im Vorfeld der EU-Konferenz zur Lebensmittel- und Ernährungskrise in der Sahelzone mit. Man sei besorgt, dass der Krieg in der Ukraine die ohnehin katastrophale Situation in Westafrika verschlimmern werde, teilten die Organisationen mit. Viele Geberländer hätten angedeutet, dass sie finanzielle Mittel für Afrika kürzen könnten, um die Gelder für die Ukraine zu verwenden. Dabei könnten in Westafrika bald knapp 40 Millionen Menschen hungern. Mehr als 27 Millionen Menschen litten in der Region bereits an Hunger, weitere elf Millionen Menschen könnten bis Juni hinzukommen. Dies sei nach Angaben der elf Hilfsorganisationen ein Drittel mehr als im Vorjahr. (dpa/jW)