ITA-Übernahme: Lufthansa optimistisch

Frankfurt am Main. Die Lufthansa rechnet beim Übernahmeversuch der staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA zusammen mit der Schweizer Reederei MSC mit einem Erfolg. Lufthansa-Chef Carsten Spohr äußerte sich am Montag bezüglich eines Zuschlag für das Übernahmeangebot »optimistisch«. Die Lufthansa habe auf ihrem wichtigsten europäischen Auslandsmarkt eine führende Marktposition, betonte Spohr. Zusammen mit MSC hat die Lufthansa ein Übernahmeangebot für die Mehrheit an der vor der Privatisierung stehenden Alitalia-Nachfolgeairline gemacht. Es soll noch weitere Interessenten geben. Die italienische Regierung will den Verkaufsprozess bis Juni abschließen. (Reuters/jW)