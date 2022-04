BRD-Regierung warnt russischsprachige Menschen

Berlin. Die Bundesregierung hat in Deutschland lebende Menschen mit russischen Wurzeln aufgefordert, sich »vernünftig« über den Krieg in der Ukraine zu informieren. »Die Bundesregierung bittet die russischsprachigen Menschen in Deutschland, sich umfassend in den verschiedenen nationalen und internationalen Medien zu informieren«, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag. Niemand solle »der Desinformationskampagne der russischen Staatsmedien« Glauben schenken. Etwa 900 Menschen hatten am Sonntag in Berlin an einem Autokorso mit russischen Fahnen teilgenommen. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte sich darüber via Twitter beschwert. (dpa/jW)