Verbot von Mohnanbau in Afghanistan

Kabul. Taliban-Chef Hibatullah Achundsada hat dem für die Heroinproduktion wichtigen Mohnanbau in Afghanistan den Kampf angesagt. »Alle Afghanen werden darüber informiert, dass der Anbau von Mohn ab sofort im ganzen Land strikt verboten ist«, heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Dekret. Verstöße würden mit einer »sofortigen Zerstörung« der jeweiligen Mohnfelder bestraft. Den verantwortlichen Bauern drohe zudem eine Strafverfolgung »gemäß der Scharia«. Afghanistan ist der weltweit größte Mohnproduzent. In den vergangenen Jahren waren unter der US-Besatzung sowohl der Anbau als auch der Export von Mohn immer weiter gesteigert worden. (AFP/jW)