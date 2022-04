Parteitage von Linke-Landesverbänden

Potsdam/Stuttgart. Am Wochenende haben mehrere Landesverbände von Die Linke Parteitage abgehalten. Künftig wird der Brandenburger Verband von Katharina Slanina und Sebastian Walter geführt. Slanina war zuvor bereits Kovorsitzende, der bisherige Landtagsfraktionschef Walter hatte seine Kandidatur erst am Freitag eingereicht. Beide wurden von jeweils rund zwei Dritteln der Delegierten gewählt, wie der RBB am Sonntag online berichtete.

Beim Parteitag der Linken in Baden-Württemberg war die Kovorsitzende der Bundespartei, Janine Wissler, zu Gast. Am Sonnabend sagte sie laut dpa, die Partei stehe mit ihrer Forderung nach Abrüstung alleine im Bundestag. »Wer soll das sonst fordern außer uns?« fragte sie. (jW)