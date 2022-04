Coronamaßnahmen in Schweiz aufgehoben

Bern. In der Schweiz sind mit dem 1. April die letzten landesweiten Covidmaßnahmen aufgehoben worden. Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen fiel am Freitag. Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, müssen sich nun nicht mehr isolieren. Die Behörden riefen die Menschen aber dazu auf, bei Symptomen trotzdem zu Hause zu bleiben. Die Regierung begründete die Schritte diese Woche mit der hohen Immunität in der Bevölkerung und der stabilen Lage auf den Intensivstationen. Die Kantone können jedoch eigenständig schärfere Maßnahmen verordnen. (dpa/jW)