Argentinien bekräftigt Anspruch auf Malvinas

Buenos Aires. Kurz vor dem 40. Jahrestag des Beginns des Falkland-Kriegs (spanisch: »Guerra de las Malvinas«) hat der argentinische Präsident Alberto Fernández den Anspruch seines Landes auf das britische Überseegebiet erneuert. »Wenn eines klar ist, dann dass die Malvinas nicht britisch sind«, sagte Fernández in einem am Freitag veröffentlichten Interview des spanischsprachigen Dienstes der BBC. Das Archipel im Südatlantik war 1833 von Großbritannien erobert worden. Am 2. April 1982 griffen die argentinischen Streitkräfte die Malvinas an. Im gut zweimonatigen Krieg kamen rund 900 Menschen ums Leben. (dpa/jW)