Besonderes Los

Zürich. Exweltmeister Lothar Matthäus wird bei der Auslosung zur Fußball-WM in Katar eine besondere Ehre zuteil. Wie der Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, darf der 61jährige gemeinsam mit fünf weiteren Auslosungsassistenten am Freitag in Doha die Gruppen für die Weltmeisterschaft ziehen, die vom 21. November bis 18. Dezember stattfinden wird. Als Moderatorinnen durch die Auslosungsshow führen die ehemalige Weltfußballerin Carli Lloyd, die frühere englische Nationalspielerin Jermaine Jenas sowie die britisch-jamaikanische Sportjournalistin Samantha Johnson. (sid/jW)