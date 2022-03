In den Ruhestand

Tampa. Quarterbacklegende Tom Brady bekommt bei seinem Comeback einen neuen Trainer. Der Headcoach der Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, ist überraschend zurückgetreten. Seinen Posten übernimmt der bisherige Defensivkoordinator Todd Bowles. Arians, der Brady und die Bucs in der Saison 2020 zum Super-Bowl-Triumph geführt hatte, wird eine neue Rolle als Berater für das Team übernehmen. Brady bedankte sich bei Arians und wünschte ihm alles Gute für den Ruhestand. »Klug, hart und loyal sind nur einige der Worte, die deinen Stil beschreiben. Ich werde mich immer an die Gespräche erinnern, die wir geführt haben, als du mich vor zwei Jahren rekrutiert hast, und all die Dinge, die wir besprochen haben, sind wahr geworden«, schrieb der Quarterback auf Instagram. Brady hatte Mitte März nach 40 Tagen im Ruhestand seinen Rücktritt vom Rücktritt verkündet. (sid/jW)