Bayer setzt auf Ausbau von Biotechnologie

Berlin. Bayer will in den kommenden drei Jahren rund zwei Milliarden Euro in seine Pharmasparte investieren. Das Geld solle in neue Technologien, Automatisierung und Digitalisierung fließen, teilte der Konzern am Donnerstag in Berlin mit. Dabei würden auch Mittel in strategische Bereiche umverteilt. Ein wesentlicher Teil des Geldes werde für die Erweiterung der Kapazitäten für Biotechnologie verwendet. (dpa/jW)