Ansarollah attackieren Ölanlage in Saudi-Arabien

Hassan Ammar/AP/dpa Rauchwolke über dem brennenden Öllager am Freitag in Dschidda

Dschiddah. Die jemenitischen Ansarollah (»Huthis«) haben nach eigenen Angaben eine Ölanlage in der saudiarabischen Stadt Dschiddah angegriffen. Nahe der Formel-1-Rennstrecke, auf der am Sonntag der Große Preis von Saudi-Arabien stattfinden soll, brach während des freien Trainings am Freitag ein Großfeuer aus. Am Himmel war eine riesige Rauchwolke zu sehen. Die Ansarollah erklärten, sie hätten bei einer Angriffsserie mit Raketen und Drohnen außer der Anlage des saudiarabischen Ölkonzerns Aramco in Dschiddah mehrere »wichtige Einrichtungen« in der Hauptstadt Riad attackiert. Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Ansarollah ein Ölterminal in Dschasan sowie eine Gasanlage und eine Ölraffinerie in der am Roten Meer gelegenen Industriestadt Janbu attackiert. Die Raffinerie musste ihre Produktion vorübergehend reduzieren. Im Jemen führt eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition seit 2015 Krieg gegen die Ansarollah. In dem Konflikt wurden nach UN-Angaben bereits rund 380.000 Menschen getötet, Millionen weitere mussten flüchten. (AFP/jW)