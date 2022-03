Kunstwächter

Normalerweise bewachen sie Kunstwerke, jetzt haben die Museumswärter im Baltimore Museum of Art eine eigene Schau kuratiert. 17 Mitglieder des Sicherheitspersonals haben die Werke für die am Sonntag eröffnete Ausstellung »Guarding the Art« ausgesucht, wie das Museum in der US-Ostküstenmetropole mitteilte. Die Werke stammten alle aus der Sammlung des Museums, aus unterschiedlichen Genres, Kulturen, Zeiten und Medien. Die Ausstellung soll noch bis zum 10. Juli zu sehen sein. (dpa/jW)