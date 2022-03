»Partygate«: Polizei verhängt Bußgelder

London. Im Zuge der »Party­gate«-Ermittlungen werden die ersten Strafen verhängt: Wegen Verstößen gegen die Coronabestimmungen am Londoner Regierungssitz würden ab Dienstag die ersten 20 Bußgeldbescheide verschickt, kündigte die Londoner Polizei an. In der Downing Street ging nach Angaben eines Sprechers zunächst kein Bußgeldbescheid ein. Die Ermittlungen würden fortgesetzt, teilte Londons Metropolitan Police mit. Es gebe noch eine »erhebliche Zahl« von Beweisen, die geprüft werden müssten. Die Untersuchungen wegen des Skandals um Feiern in seinem Amtssitz während des Coronalockdowns hatten den britischen Regierungschef Boris Johnson Anfang des Jahres schwer unter Druck gesetzt. (AFP/jW)