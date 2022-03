DR Kongo: Tausende fliehen nach Uganda

Kampala. Rund 6.000 Zivilisten sind aus der Demokratischen Republik Kongo in das benachbarte Uganda geflüchtet. Grund dafür seien Angriffe der Rebellenbewegung »M 23« auf Zivilisten und militärische Einrichtungen im Nordosten des Kongo, teilte das Rote Kreuz Ugandas am Dienstag mit. Die Geflüchteten befänden sich in einem Übergangslager in Bunagana, und man erwarte mehr Menschen, sagte Irene Nakasita, eine Sprecherin des Roten Kreuzes in Uganda, der dpa. Die »M 23«-Bewegung besteht aus ehemaligen Soldaten der kongolesischen Armee. (dpa/jW)