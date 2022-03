Holzmann wird aus Register gelöscht

Frankfurt am Main. 20 Jahre nach der Pleite des Frankfurter Baukonzerns Philipp Holzmann AG hat das dortige Amtsgericht eine »Löschungsankündigung« verbreitet, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag bestätigte. Das Insolvenzverfahren war mit einigen Nachmeldungen 2019 endgültig beendet worden. Dennoch muss die Justiz vor der endgültigen Löschung prüfen, ob noch Vermögenswerte vorhanden sind, so die Sprecherin. Der einstmals größte BRD-Baukonzern hatte am 21. März 2002 Insolvenz angemeldet. (dpa/jW)