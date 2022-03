Voller Ernst

Dortmund. Der frühere Boxweltmeister Felix Sturm trifft am Sonnabend (22 Uhr) in Dortmund im WM-Ausscheidungskampf des Verbandes IBO im Supermittelgewicht auf den Ungarn Istvan Szili (39). »Wenn man die Chance hat, danach um die WM zu boxen – ich bin 43, Istvan ist fast 40 –, wird man so motiviert sein wie noch nie in seinem Leben. Deswegen nehme ich das Thema extrem ernst. Er ist für mich momentan der wichtigste Gegner«, sagte Sturm. Der Gewinner des Kampfes soll im Spätsommer auf den britischen IBO-Weltmeister Lerrone Richards treffen. (sid/jW)