Mehr Asylanträge in der EU im Jahr 2021

Luxemburg. Die Zahl der Asylanträge ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 2021 stellten 535.000 Menschen erstmals einen entsprechenden Antrag in einem EU-Land, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Das sei ein Zuwachs um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. (dpa/jW)