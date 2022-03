Türkische Kampfjets über Griechenland

Athen. Türkische Kampfbomber des Typs »F-16« haben am Mittwoch drei bewohnte griechische Inseln in der östlichen Ägäis überflogen. Wie der griechische Generalstab mitteilte, überflogen die Jets die Inseln Inousses, Arki und Lipsi in einer Höhe von rund 6.000 Metern. Griechische Kampfbomber hätten die türkischen Jets abgefangen, hieß es in einem Bericht des Staatssenders ERT. Die Überflüge erfolgten trotz der Bemühungen um Entspannung zwischen den beiden NATO-Staaten. Erst kürzlich hatten sich der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis darauf verständigt, angesichts des Ukraine-Krieges ihre Beziehungen zu verbessern. (dpa/jW)