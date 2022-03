Verschobenes Spiel

Glasgow. Anstelle des Play-off-Halbfinals gegen die Ukraine auf dem Weg zur Fußball-WM in Katar bestreitet Schottland am Donnerstag (20.45 Uhr MEZ) ein Freundschaftsspiel gegen Polen. Die Mannschaft um Stürmerstar Robert Lewandowski von Bayern München hatte sich geweigert, ihre angesetzte Play-off-Partie gegen Russland zu spielen. Ein Teil der Einnahmen aus der Partie im Hampden Park soll nach Angaben des schottischen Verbandes der UNICEF-Hilfe für die Ukraine zugute kommen. »Wir haben bereits etwa 33.000 Tickets verkauft, darunter 4.500 an polnische Fans«, sagte Ian Maxwell, Geschäftsführer des schottischen Verbandes. Das für Donnerstag geplante Spiel gegen die Ukraine wurde wegen des Krieges verschoben, es soll nun zwischen dem 2. und 14. Juni nachgeholt werden. (sid/jW)