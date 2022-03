Russland beendet Gespräche mit Japan

Tokio. Japan hat gegen Russlands Aufkündigung der jahrelangen Verhandlungen im Territorialstreit um die Pazifikinselgruppe der Südkurilen protestiert. »Russlands Verhalten ist in höchstem Grade unberechtigt und völlig inakzeptabel«, sagte der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida am Dienstag. Das Außenministerium in Moskau hatte den Schritt am Vortag als Reaktion auf »unfreundliche Schritte« bezeichnet. Japan hat sich den Sanktionen des Westens gegen Russland angeschlossen. Die Südkurilen liegen zwischen Russlands Halbinsel Kamtschatka und Japans Insel Hokkaido. Japan hatte die Inseln nach der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion verloren. (dpa/jW)