Brasilien: Erneut Tote nach Unwetter

Petrópolis. Rund einen Monat nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen, bei denen mehr als 200 Menschen starben, sind in der Bergregion von Rio de Janeiro bei einem Unwetter erneut mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf den Zivilschutz und die Feuerwehr am Montag. (dpa/jW)