Moskau: Kiew bereitet Chemiewaffenangriff gegen Zivilisten vor

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. (AP Photo/Rodrigo Abd) Zivilisten in Gefahr: Moskau vermutet ukrainische Giftgasangriffe auf die eigene Bevölkerung (Winnyzja, 16.3.2022)

Moskau. Russlands Verteidigungsministerium hat der Ukraine vorgeworfen, unter falscher Flagge einen Chemiewaffenangriff auf Zivilistinnen und Zivilisten vorzubereiten. »Uns ist glaubwürdig bekannt, dass der ukrainische Inlandsgeheimdienst mit Unterstützung westlicher Staaten eine Provokation mit dem Einsatz giftiger Substanzen vorbereitet«, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Mittwoch abend der Nachrichtenagentur Tass zufolge. »Das Ziel der Provokation ist es, Russland des Einsatzes von Chemiewaffen gegen die ukrainische Bevölkerung zu beschuldigen«, sagte Konaschenkow weiter. Von russischer Seite aus würden keine Chemiewaffen eingesetzt, da diese alle vernichtet seien, sagte er. Russland hatte in den vergangenen Wochen wiederholt betont, ukrainische Labore in der Ukraine aufgedeckt zu haben, in denen mit US-Finanzierung militär-biologische Experimente abgehalten worden seien. (dpa/jW)