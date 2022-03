USA liefern Waffen für 800 Millionen US-Dollar an Ukraine

+ Update 19:47 +

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. (AP Photo/Patrick Semansky) Verkünder der frohen Botschaft: Josef Biden bewilligt Waffenlieferungen im Wert von 800 Millionen US-Dollar an die Ukraine (Washington, 16.3.2022)

Washington. US-Präsident Joseph Biden hat weitere Waffenlieferungen und Kriegsgerät für die Ukraine in Höhe von 800 Millionen US-Dollar (730 Millionen Euro) angekündigt. Damit würden der Ukraine Tausende Panzerabwehrwaffen, rund 800 Luftabwehrraketen, 7.000 Feuerwaffen wie Maschinenpistolen, zahlreiche Granatwerfer, 20 Millionen Schuss Munition und sogar Drohnen zur Verfügung gestellt, sagte Biden am Mittwoch im Weißen Haus. Mit Hilfe der neuen Luftabwehrraketen könnten Ukrainer auch weiterhin russische »Flugzeuge und Helikopter stoppen« und den ukrainischen Luftraum verteidigen, sagte Biden. Die USA werden der Ukraine auch dabei helfen, Flugabwehrsysteme mit noch größerer Reichweite zu bekommen, die auch Ziele in größeren Höhen erreichen können, wie Biden versprach. »Amerika steht zu den Kräften der Freiheit«, sagte der Präsident. Die USA würden die Ukraine so lange wie nötig unterstützen, erklärte er weiter.

Die US-Regierung hat der Ukraine vor etwa drei Wochen bereits Militärhilfen und Waffenlieferungen im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar zugesagt. Seit Anfang vergangenen Jahres summieren sich die US-Hilfen auf zwei Milliarden US-Dollar. Das US-Militär hat ukrainische Soldaten trainiert sowie Ausrüstung und moderne Waffen geliefert. (dpa/jW)