Münchner Stadtrat billigt Gergiev-Rausschmiss

Dmitry Lovetsky Valery Gergiev im Mariinsky Theater (Sankt Petersburg, 1.Mai 2013)

München. Alle Münchner Stadtratsfraktionen außer der AfD haben sich am Freitag in einer gemeinsamen Stellungnahme hinter die Entscheidung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gestellt, den bisherigen Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker Valery Gergiev zu entlassen. Gergiev, der in Sankt Petersburg das Mariinski-Theater leitet, war einer Aufforderung Reiters nicht nachzukommen, sich öffentlich vom Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu distanzieren. »Da eine öffentliche Positionierung nicht stattgefunden hat, unterstützen die Fraktionen eine sofortige Trennung der Stadt München von Herrn Gergiev. Dies ist kein Misstrauensvotum gegen die gesamte russische Bevölkerung und keine Einschränkung der künstlerischen Freiheit«, heißt es in der von BR24 zitierten gemeinsamen Stellungnahme von Die Grünen – Rosa Liste, CSU – Freie Wähler, SPD/Volt, FDP – Bayernpartei, Die Linke – Die Partei und ÖDP/München Liste. Gergiev habe als Repräsentant der Stadt München eine »herausgehobene Stellung« und sei ein Botschafter ganz Münchens. Doch der Dirigent »habe immer wieder seine Nähe zu Präsident Putin gezeigt und damit demonstriert, dass ihm diese Freundschaft im Zweifel wichtiger ist als unsere Werte.« (jW)