Berchtesgaden. Snowboarderin Ramona Hofmeister gewinnt zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup. Mit einem dritten Rang beim letzten Parallelslalom des Winters gelang Hofmeister als vierter Snowboarderin der Hattrick im Kampf um die große Kristallkugel – zuvor war ihr als erster schon der dritte Sieg nacheinander in der Riesenslalomwertung gelungen. »Es ist einfach krass, es ist total gestört, es ist unbeschreiblich schön«, sagte die 25 Jahre alte Polizistin. Am Ende einer für sie schwierigen Saison lag Hofmeister nur 17 Punkte vor Tagessiegerin und Exweltmeisterin Zogg (Schweiz). Es war nach einem Sieg, zwei zweiten und drei dritten Plätzen der verdiente Lohn für eine stabile, wenn auch nicht überragende Weltcup-Saison. (sid/jW)