Österreich: Einige Lockerungen aufgehoben

Wien. Während in Deutschland weitgehende Lockerungen bei den Coronamaßnahmen beschlossen worden sind, sollen sie in Österreich wieder verschärft werden. Ab Mitte kommender Woche werde wieder eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen gelten, kündigte Gesundheitsminister Johannes Rauch laut der Nachrichtenagentur APA am Freitagabend an. Eine entsprechende Verordnung soll demnach bis Mittwoch vorliegen. Österreich hatte am 6. März trotz weiterhin hoher Infektionszahlen seine Coronabeschränkungen weitgehend aufgehoben. (AFP/jW)