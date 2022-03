UNO: Zehn Millionen Ukrainer vertrieben

Genf. Durch den Krieg in der Ukraine sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) bereits zehn Millionen Menschen vertrieben worden. Das berichtete UNHCR-Chef Filippo Grandi am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Das entspricht in etwa einem Viertel der ukrainischen Bevölkerung. Rund 3,4 Millionen sind nach UNHCR-Angaben über die Grenzen in die Nachbarstaaten geflüchtet, die anderen sind im eigenen Land vor den Angriffen aus ihren Häusern und Wohnungen geflohen. (dpa/jW)