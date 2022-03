Norwegen: Flugzeug stürzt bei NATO-Manöver ab

Oslo. Beim NATO-Manöver »Cold Response« in Norwegen sind vier US-Soldaten beim Absturz eines Militärflugzeugs ums Leben gekommen. Wie eine Sprecherin der norwegischen Armee am Sonnabend mitteilte, starben alle vier Insassen des Flugzeugs. Die Maschine vom Typ Osprey war am Freitag abend bei einem Übungsflug südlich von Bodø vom Radar verschwunden. An dem NATO-Manöver in Norwegen nehmen seit Montag laut eigenen Angaben rund 30.000 Soldaten, 200 Flugzeuge und 50 Schiffe aus 27 Nationen teil, darunter auch Schweden und Finnland, die nicht Teil des Kriegsbündnisses sind. (AFP/jW)