Wir sagen danke!

jW-Grafik Eine Auswahl der Motive aus unserer Kampagne

Der außerordentliche Einsatz unserer Leserinnen und Leser hat sich gelohnt: Noch nie war eine jW-Kampagne so erfolgreich wie unsere »75er«-Aboaktion. Wir hatten uns zum 75. Geburtstag dieser Zeitung gewünscht, dass 750 unserer auf 75 Tage befristeten Abonnements bestellt und auch verschenkt werden. Zu diesem Wochenende werden es rund 1.300 Abos sein. Diese Abonnentinnen und Abonnenten haben so die Gelegenheit erhalten, die junge Welt kennenzulernen. Dafür einen herzlichen Dank an alle, die Abos geworben, verschenkt oder gespendet haben.

Auch nach dem Ende des »75er«-Abos bleibt die jW wichtig. Wir wollen so viele der neuen Leserinnen und Leser wie möglich als reguläre Abonnenten begrüßen. Sie kennen jemanden, der die junge Welt noch nicht kennt? Wir werden auch nach offiziellem Ende der »75er«-Aktion niemanden abweisen. Und unser dreiwöchiges kostenloses Probeabo bietet sich als Empfehlung für Freunde und Bekannte ebenfalls an. Die junge Welt bekannt machen – das ist der beste Weg, Gegenöffentlichkeit zu Hochrüstung, Kriegsgeschrei und Konzerninteressen herzustellen!