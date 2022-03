Neu versichert

Berlin. Fußballbundesligist Union Berlin geht mit einem neuen Hauptsponsor in die Saison 2022/23. Wie der Klub aus Köpenick am Donnerstag mitteilte, weitet der bisherige Ärmelsponsor »Wefox« sein Engagement aus. Der Dreijahresvertrag als neuer Hauptsponsor erlaubt dem Digitalversicherer mit Hauptsitz in Berlin neben dem Werben auf dem Trikot auch die Präsenz auf TV-relevanten Werbeflächen, ein Hospitality-Paket sowie vielfältige digitale Aktivierungsmaßnahmen. (sid/jW)