Mali: Sendeverbot für französische Sender

Bamako. Die Militärregierung im westafrikanischen Mali hat den französischen Sendern Radio France International (RFI) und France 24 ein vorläufiges Sendeverbot erteilt. Betroffen seien auch die Onlineplattformen der beiden Sender, hieß es in einer Mitteilung der Regierung am Donnerstag. Beide Sender werden vom französischen Staat mitfinanziert. Die Regierung in Bamako warf den Sendern vor, falsche Informationen über angebliche Menschenrechtsvergehen der malischen Armee verbreitet zu haben. Die malische Regierung sprach von einem gezielten Versuch, das Land zu destabilisieren und das Militär zu diskreditieren. (dpa/jW)