Litauen: Deutliche Erhöhung von Militäretat

Vilnius. Litauen wird seinen Kriegsetat in diesem Jahr deutlich erhöhen. Das Parlament in Vilnius gab am Donnerstag grünes Licht für die Anhebung des Militäretats auf 2,52 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes. Dazu sollen weitere 300 Millionen Euro in das Militär fließen. Die einstimmig beschlossenen Änderungen am Staatshaushalt müssen noch von Staatspräsident Gitanas Nauseda gebilligt werden. Litauen hatte für 2022 bislang Militärausgaben von gut 1,2 Milliarden Euro vorgesehen – umgerechnet 2,05 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. (dpa/jW)