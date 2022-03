Wieder Journalist in Mexiko getötet

Zitácuaro. Zum bereits achten Mal in diesem Jahr ist in Mexiko ein Journalist getötet worden. Der Chef des lokalen Nachrichtenportals Monitor Michoacán, Armando Linares, kam am Dienstag unter bislang unklaren Umständen in einer Wohnung in der Stadt Zitácuaro ums Leben, wie die Generalstaatsanwaltschaft des westmexikanischen Bundesstaates Michoacán auf Twitter mitteilte. Sein Körper weise Schussverletzungen auf. Auf der Facebook-Seite von Monitor Michoacán hieß es, Linares sei zu Hause angegriffen worden. Erst am 31. Januar war ebenfalls in Zitácuaro – etwa 150 Kilometer westlich von Mexiko-Stadt – ein anderer Journalist des Onlineportals, Roberto Toledo, erschossen worden. In einem Video sagte Linares damals, seine Mitarbeiter erhielten schon seit Monaten Drohungen. Toledo sei wegen Enthüllungen von Monitor Michoacán über Korruption in der Politik ermordet worden. (dpa/jW)