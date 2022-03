Dreiste Möwen

Das Ostseebad Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern geht mit Lautsprechern gegen übergriffige Möwen vor. Wie Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) am Dienstag sagte, kommen an touristischen Hotspots zu bestimmten Zeiten aus mehreren Lautsprechern spezielle Möwenwarnlaute heraus. Möwen seien in Kühlungsborn so dreist geworden, dass sie den Menschen überfallartig Brötchen oder Eiswaffeln aus den Händen rissen. Dabei könnten auch Verletzungen am Kopf, im Gesicht oder den Händen entstehen, sagte Kozian. Das im vergangenen Jahr errichtete Lautsprechersystem zeige Wirkung, sagte der Bürgermeister. Die Zahl der Beschwerden von Touristen und Einheimischen habe sich deutlich verringert. (dpa/jW)