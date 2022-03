Heide: Einigung über Batteriezellenfabrik

Heide. Der schwedische Batteriehersteller Northvolt will in Schleswig-Hosltein eine Batteriezellfertigung aufbauen. Wie die Northvolt AG am Dienstag mitteilte, sei eine entsprechende Absichtserklärung mit der Landesregierung von Schleswig-Holstein und der Region Heide geschlossen worden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von einer Investition im Umfang von vier Milliarden Euro und sagte, Northvolt könne mit Förderungen von Bund und Land rechnen. (dpa/jW)