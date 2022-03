Dobrindt: Äußerungen von Esken »irritierend«

Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat Äußerungen der SPD-Kovorsitzenden Saskia Esken zu einem möglichen NATO-Einsatz in der Ukraine als irritierend kritisiert. »Das würde ja letztlich einen Kriegseintritt der NATO voraussetzen«, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Er ergänzte: »Ich schließe diesen Kriegseintritt der NATO aus auf ukrainischem Gebiet.« Er wisse nicht, wie Esken zu ihrer Einschätzung komme. Ein solcher Einsatz »würde ja den Verteidigungsfall voraussetzen. Und der kann ja nicht auf ukrainischem Gebiet stattfinden.« Esken hatte am Montag abend in der ARD-Sendung »Hart aber fair« einen NATO-Einsatz in der Ukraine nicht ausgeschlossen. Man sei in einer Situation, »wo wir zu nichts niemals sagen sollten«. (dpa/jW)