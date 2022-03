Schröder erklärt Verzicht auf Ehrenbürgerschaft

Hannover. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hat seinen Verzicht auf die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover erklärt. Das geht aus einem Brief hervor, den der SPD-Politiker am Dienstag im Onlinenetzwerk Linkedin veröffentlichte. Schröder kommt damit einem Entzug der Ehrenbürgerschaft zuvor. Ein Stadtsprecher sagte am Dienstag, es werde juristisch geprüft, ob noch ein formaler Verwaltungsakt zum Entzug der Ehrenbürgerwürde notwendig sei. Infolge des Krieges in der Ukraine geriet Schröder vermehrt in die Kritik, weil er als langjähriger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt. (dpa/jW)