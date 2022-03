NGG: Tarifverhandlungen in Schlachtbranche

Hamburg. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) rechnet mit einer schwierigen Tarifrunde in der Schlachtbranche, aber zeigt sich bei den am Dienstag begonnenen Tarifverhandlungen zuversichtlich. Wie Verhandlungsführer Freddy Adjan mitteilte, strebt die NGG für die rund 35.000 Beschäftigten in Betrieben zur Schlachtung und Zerlegung von vornehmlich Rindern und Schweinen einen vollständigen Manteltarifvertrag an, der nicht nur einzelne Betriebe betrifft. (jW)