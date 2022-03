Mit kiloweise Salz

Beijing. Olaf Scholz höchstpersönlich läutete den Endspurt der deutschen Mannschaft bei den Paralympischen Winterspielen ein. In einer mitternächtlichen Videokonferenz sendete der Bundeskanzler warme Worte nach Beijing. Die deutsche Delegation um Goldmedaillengewinnerin Anna-Lena Forster durfte seinen Worten gebannt lauschen, aber auch über die immer schwieriger werdenden Bedingungen sprechen, die eine Topplazierung an den letzten Wettkampftagen zu einer schwierigen Aufgabe machen. Am Donnerstag zeigte das Thermometer in Yanqing 18 Grad an. Die Sonne verwandelte den chinesischen Kunstschnee in eine matschige Masse. Der Riesenslalom der Männer war schon im Vorfeld um eineinhalb Stunden nach vorne verlegt worden, um den hohen Temperaturen zu entkommen. Nur durch den Einsatz von kiloweise Salz blieb die Piste hart. (sid/jW)