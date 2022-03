USA weisen russischen Biowaffenvorwurf zurück

Washington. Die US-Regierung hat Vorwürfe zurückgewiesen, sie unterstütze ein Biowaffenprogramm in der Ukraine. »Der Kreml verbreitet absichtlich die Unwahrheit«, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Edward Price, am Mittwoch (Ortszeit). Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte den USA zuvor vorgeworfen, heimlich in der Ukraine Laboratorien für die Entwicklung von biologischen Waffen betrieben zu haben. Am Donnerstag bekräftigte Lawrow den Vorwurf und erklärte, Moskau habe Washington schriftlich aufgefordert, seine Experimente in der Ukraine zu erklären. (dpa/AFP/jW)