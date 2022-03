Kleines Aufgebot

Darmstadt. Das deutsche Leichtathletikteam fährt mit 19 Athletinnen und Athleten zur Hallen-WM nach Belgrad (18. bis 20. März). Angeführt wird das Aufgebot von den beiden Sprinterinnen Gina Lückenkemper (Berlin) und Tatjana Pinto (Wattenscheid), bei den Männern ist unter anderem der ehemalige Dreisprungeuropameister Max Heß (Chemnitz) dabei. Weitsprungolympiasiegerin Malaika Mihambo hatte bereits angekündigt, aus Rücksicht auf die Vorbereitung für die Sommersaison nicht in Belgrad starten zu wollen. Mit der WM in Eugene/USA und der Heim-EM in München stehen im Sommer gleich zwei Höhepunkte in diesem Jahr an. »Nach der Hallen-DM in Leipzig wollen wir bei der Hallen-WM zeigen, dass auch ein kleines deutsches Team mit guten Leistungen für Aufsehen sorgen kann«, sagte Chefbundestrainerin Annett Stein. (sid/jW)