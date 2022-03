Südafrika: Erneut Stromabschaltungen

Johannesburg. Nach mehreren Störfällen in seinen veraltenden Kohlekraftwerken geht Südafrika der Strom aus. Zur Verhinderung eines landesweiten Blackouts kündigte der staatliche Energieversorger Eskom am Mittwoch daher eine Ausweitung der am Vortag schon anvisierten großflächigen Stromabschaltungen an. Weite Teile des Landes werden bis Freitag stundenweise vom Netz genommen, um eine Überlastung des Netzes zu verhindern. Insgesamt fehlten durch Ausfälle 15.439 Megawatt Leistung – hinzu komme der Ausfall von 5.505 MW durch geplante Wartungsarbeiten. Zudem gebe es für die Ersatzdieselgeneratoren zu wenig Kraftstoff. (dpa/jW)