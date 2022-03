Ukraine-Krieg könnte Hungerkrise auslösen

Montpellier. Für die Lebensmittelversorgung in Afrika könnte der Ukraine-Krieg katastrophale Folgen haben. Sollte die Weizenproduktion durch den Krieg in Gefahr geraten, könne dies bedeuten, dass acht bis 13 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger getrieben werden, sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze am Rande des EU-Entwicklungsministertreffens im französischen Montpellier. Viel Weizen stamme aus der Ukraine und Russland. Der Preis des Getreides war zuletzt weiter stark gestiegen. Der europäische Future erreichte nach einer Steigerung um elf Prozent ein Rekordhoch von 412,50 Euro je Tonne. (dpa/Reuters/jW)