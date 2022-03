Strom- und Gaspreise steigen weiter

Düsseldorf. Auf Kunden von Strom- und Gaslieferanten kommen in der Bundesrepublik hohe Preise zu. Wie das Vergleichsportal Check 24 am Montag mitteilte, hätten Grundversorger für Gas seit dem vergangenen Sommer in 1.374 Fällen Preise angehoben oder Anhebungen angekündigt. Die Aufschläge lägen demnach im Durchschnitt bei 56,5 Prozent, betroffen seien gut 4,1 Millionen Haushalte. 455 Anbieter hätten Preise für Neukunden im Schnitt um 127 Prozent angehoben. Stromversorger erhöhten in 1.064 Fällen Preise oder kündigten Erhöhungen an. Steigerungen hätten im Schnitt 34,7 Prozent betragen, rund 5,7 Millionen Haushalte seien betroffen. (Reuters/jW)