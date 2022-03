Syrien: Tote nach Angriff auf Soldaten

Beirut. Bei einem Angriff auf syrische Regierungstruppen sind am Sonntag abend mindestens 13 Soldaten getötet worden. Die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) habe in der Wüste von Palmyra einen Bus mit den Soldaten attackiert, meldete die amtliche Nachrichtenagentur SANA und sprach von 13 Toten und 18 Verletzten. Der IS bekannte sich zunächst nicht zu dem Angriff. (AFP/jW)