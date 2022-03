Australien: Neue Basis für Atom-U-Boote

Canberra. Australien plant an seiner Ostküste einen neuen Militärstützpunkt für Atom-U-Boote. »Die Einrichtung einer zweiten U-Boot-Basis an unserer Ostküste wird unsere strategische Abschreckungsfähigkeit verbessern«, sagte Premierminister Scott Morrison am Montag. Als möglicher Standort seien drei Orte in den Blick genommen worden: die Metropole Brisbane im Bundesstaat Queensland sowie die Küstenstadt Newcastle und der Seehafen Port Kembla in New South Wales. Die Flottenbasis West in der Nähe von Perth am Indischen Ozean bleibe aber unverändert bestehen und auch in Zukunft strategisch wichtig. Die neue Basis werde »auch regelmäßigen Besuch von Atom-U-Booten aus den USA und aus Großbritannien ermöglichen«, betonte Morrison. (dpa/jW)