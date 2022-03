Noch ein Etappenziel

Tokio. Weltrekordler Eliud ­Kipchoge (37) hat am Sonntag erstmals den Marathon in Tokio gewonnen und damit ein weiteres Etappenziel seiner großen Karriere erreicht. Der zweimalige Olympiasieger aus Kenia lief nach 2:02:40 Stunden ins Ziel und verpasste seine eigene Bestmarke damit um etwa eine Minute. 2018 hatte er in Berlin den bis heute gültigen Weltrekord (2:01:39) aufgestellt. Kipchoge hat nun vier der sechs wichtigsten Marathonausgaben gewonnen: Er siegte in London, Chicago, Berlin und Tokio. New York und Boston fehlen noch auf seiner Liste. Der Marathon bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer hatte nicht wie zunächst geplant in Tokio stattgefunden, sondern war aufgrund von Bedenken wegen der Hitze nach Sapporo verlegt worden. Kipchoge peilt bei den Sommerspielen von Paris 2024 einen historischen dritten Olympiasieg in Serie an. (sid/jW)