Griechenland und Frontex stoppen Flüchtende

Athen. Die griechische Küstenwache und Beamte der EU-Abschottungsbehörde Frontex haben am Freitag rund 120 Asylsuchende auf fünf Booten daran gehindert, von der türkischen Küste aus zur griechischen Insel Kos überzusetzen. Nach mehreren Stunden brachte die türkische Küstenwache diese Menschen zurück in die Türkei. Die Beamten hätten dabei nach den Regeln des internationalen Rechts gehandelt, hieß es in einer Mitteilung der griechischen Küstenwache am Freitag weiter. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hatte Athen im Februar vorgeworfen, seit Anfang 2020 in rund 540 Fällen Asylsuchende illegal abgewiesen zu haben. (dpa/jW)